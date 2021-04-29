إعادة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين

بعد إغلاقه احترازيًا:

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأوضح حساب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.



ويخدم الطريق المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء من محافظة الطائف.