ضحايا كورونا في 3 دول.. 129 وفاة بالبرازيل و94 بالمكسيك و26 بالأردن

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 27267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و129 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البرازيل إلى 22 مليونًا و351104 حالات منذ بداية الجائحة؛ في حين بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 619513 وفقًا لبيانات الوزارة.

المكسيك

أظهرت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 20626 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، و94 وفاة، أمس الأربعاء؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و29274؛ بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 299805.

الأردن

سجلت الأردن خلال الـ24 ساعة الماضية 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1071837 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1032923 حالة شفاء، بعد تسجيل 2239 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 12791 حالة.