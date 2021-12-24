شرطة الجوف تطيح بشخص سرق مصوغات ذهبية في دومة الجندل

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات الأمنية تمكنت من استرداد مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل في محافظة دومة الجندل والقبض على سارقها.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443 02:22 PM

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحالته إلى النيابة العامة

شرطة الجوف تطيح بشخص سرق مصوغات ذهبية في دومة الجندل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجوف

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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن الجهات الأمنية تمكنت من استرداد مصوغات ذهبية مسروقة من أحد المنازل في محافظة دومة الجندل والقبض على سارقها.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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