حرم أمير القصيم تنقل فرحة واعتزاز نساء المنطقة بزيارة الملك سلمان

قالت إن تمكين المرأة يسير حسب الخطط الموضوعة وفق رؤية 2030

عبَّرت حرم أمير منطقة القصيم، الأميرة عبير بنت سلمان المنديل، باسمها ونيابة عن نساء منطقة القصيم، عن الفرح والاعتزاز بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنطقة القصيم.

وتفصيلاً، وصفت الأميرة عبير المنديل الزيارة بأنها حدث تاريخي، سيبقى مسطرًا في ذاكرة التاريخ الوطني، ومنطقة القصيم على وجه التحديد.

وأكدت أن نساء المنطقة مبتهجات بهذه الزيارة الميمونة التي جاءت ونساء المنطقة يعشن مرحلة جديدة من حضورهن المميز في جميع مناشط الحياة؛ إذ كان هناك قبل أسابيع اللقاء الأول للقيادات النسائية في المنطقة مع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، الذي جاء ليؤكد دور المرأة القصيمية في التنمية التي تسير عليها هذه البلاد وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وقالت الأميرة عبير المنديل: "إننا ونحن نرحب بمقدم الوالد القائد نؤكد أن تمكين المرأة في المنطقة يسير حسب الخطط الموضوعة له بكل دقة، ووفق - كما أسلفت - رؤية السعودية 2030، وتحت إشراف مباشر من سمو أمير المنطقة الذي يدعم كل ما من شأنه تمكين المرأة؛ لتعيش عيشة كريمة وفق ضوابطنا الشرعية.. وقد خطت خطوات مهمة وكبيرة نحو مشاركتها المجتمعية مساهمة في نهضة بلادها وتقدمها".

وأشارت إلى أن نساء القصيم حققن بدعم مباشر من أمير المنطقة الكثير من الطموح، سواء من خلال مجلس فتيات القصيم، أو من خلال اللجان النسائية المختلفة. مشيرة إلى أن آخر حضور للمرأة في القصيم القرار الذي أصدره أمير المنطقة بتعيين مستشارتَيْن أسريتَيْن في ديوان الإمارة. وهذه الخطوة لا شك أنها مهمة ورائدة.