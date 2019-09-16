مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7827.17 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.2 مليارات ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 77.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7827.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليارات ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات الأهلية، والسعودي الفرنسي، والأهلي، وسامبا، والتعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والكيميائية، وأميانتيت، والمتقدمة، ومجموعة السريع، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.75% و 5.64%.



وكانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، ودار الأركان، وكيان السعودية، والأهلية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 9.95 نقطة ليقفل عند مستوى 3657.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 600 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 40 ألف سهم تقاسمتها 84 صفقة.