"الصحة": تسجيل 593 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1203 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، تسجيل 593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 328144 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1203 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 307207 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4399 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 16538والحالات الحرجة 1180 حالة.