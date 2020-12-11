21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

تسجيل 2451 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442 06:44 PM

تسجيل 2451 حالة تعافٍ

21 وفاة و1743 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

رام الله

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

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