الجيش اليمني يقتل ويصيب 40 حوثيًّا في كمين جنوب مأرب

طائرات التحالف تدمر مخزن أسلحة وعربة مدرعة

قتل وجرح 40 متمرّدًا حوثيًّا في كمين محكم، نفّذه جنود من الجيش الوطني اليمني وأفراد المقاومة الشعبية، اليوم "الخميس"، في محيط الجوبة جنوب مأرب.

وعلى الصعيد نفسه دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة وعربة مدرعة في جبهة حريب بمأرب؛ بحسب ما ذكر "سبتمبر نت".

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

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14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 09:26 PM

طائرات التحالف تدمر مخزن أسلحة وعربة مدرعة

الجيش اليمني يقتل ويصيب 40 حوثيًّا في كمين جنوب مأرب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل وجرح 40 متمرّدًا حوثيًّا في كمين محكم، نفّذه جنود من الجيش الوطني اليمني وأفراد المقاومة الشعبية، اليوم "الخميس"، في محيط الجوبة جنوب مأرب.

وعلى الصعيد نفسه دمّر طيران تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة وعربة مدرعة في جبهة حريب بمأرب؛ بحسب ما ذكر "سبتمبر نت".

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ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني

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