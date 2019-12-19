الأهلي يكرم ضمك بخماسية ويصعد للمركز الثاني

في الجولة 12 من الدوري

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على ضيفه ضمك بنتيجة 5/1 في اللقاء الذي جمع القريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الأهلي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف لضمك، تقدم ديجانيني بهدف للأهلي عند الدقيقة التاسعة من تسديدة من خارج المنطقة.

وعند الدقيقة 13 تمكن حسين المقهوي من إضافة الهدف الأهلاوي الثاني بعد تلقيه بينية داخل المنطقة سددها في المرمى.

وعند الدقيقة 36 أحرز زكريا حدراف هدف ضمك الأول قبل أن يضيف لوكاس ليما الهدف الأهلاوي الثالث عند الدقيقة 45 من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 58 أضاف ديجانيني الهدف الأهلاوي الرابع بعد متابعته لكرة تصدى لها حارس المرمى ليكملها الأول داخل الشباك، قبل أن يختتم علي الأسمري مسلسل الأهداف بإضافة هدف أهلاوي خامس عند الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز يصبح رصيد الأهلي 23 نقطة ويصعد لوصافة الدوري بينما بقي ضمك على رصيده السابق 7 نقاط وفي الترتيب الخامس عشر.