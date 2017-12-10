"بشراكم" تقيــم يوم الهمة القرآني السادس بالجوف بمشاركة 425 طالباً

أقامت جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف، يوم الهمة القرآني السادس للعام الدراسي 1439هـ، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بسكاكا.



ويأتي يوم الهمة القرآني حرصاً من جمعية "بشراكم" على تنافس الطلاب في مراجعة وضبط حفظ القرآن الكريم خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1439هـ، حيث كان يوم الهمة مقسماً على خمسة فروع: في الفرع الأول إتمام مراجعة جزئين متتالين، وفي الفرع الثاني إتمام مراجعة ثلاثة أجزاء متتالية، وفي الثالث إتمام مراجعة خمسة أجزاء متتالية، وفي الفرع الرابع إتمام مراجعة سبعة أجزاء متتالية، وأخيراً الفرع الخامس؛ إتمام مراجعة عشرة أجزاء متتالية.



وذكر مدير الشؤون التعليمية بالجمعية، محمد بن إبراهيم العنزي، أنه تم -بحمد الله- إتمام يوم الهمة القرآني على أكمل وجه، حيث شارك في اليوم 425 طالباً من جميع مجمعات وحلقات القرآن الكريم بمدينة سكاكا.



وأضاف "العنزي" أن يوم الهمة بدأ بعد ظهر أمس السبت مباشرة واستمر حتى صلاة المغرب، كان يتنافس فيه الطلاب على مراجعة كتاب الله عز وجل، مشيراً إلى أنه تم تجهيز مكان مخصص داخل الجامع لكل مجمع تم من خلاله السحب على جوائز للطلاب الحاضرين بعد كل صلاة.



وأضاف "العنزي" أن اليوم كان تحت إشراف لجان تقييم وتنظيم للعمل؛ وذلك نظراً للتنافس الشديد بين الطلاب من جهة والمجمعات من جهة أخرى.



وأقيم في نهاية اليوم حفل التكريم بحضور مدير الشؤون الإدارية والمالية بالجمعية، ماضي بن مفضي المنديل، وإمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا، الشيخ هشام بن دخيل الربيع.



بدأ الحفل الختامي بتلاوة عطرة من كتاب الله -عز وجل- تلاها الطالب نايف بن خلف العيادة، أعقبها تكريم المشرفين ولجنة التقييم والطلاب المشاركين، وشمل التكريم تقديم ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة مجمعات مشاركة في يوم الهمة القرآني؛ حيث حصل على المركز الأول مجمع بلال بن رباح بجامع الضلع، وحصل مجمع أنس بن مالك بجامع السليمانية بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث فاز مجمع عمر بن عبدالعزيز بجامع الزايد.



ووجَّهت جمعية "بشراكم" موفور الشكر والتقدير لكل من شارك أو ساهم في نجاح هذا اليوم القرآني، والذي سيجنى ثماره في إخراج جيل متعلم متقن لكتاب الله، عز وجل.