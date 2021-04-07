الموارد البشرية تعلن عدد ساعات العمل في القطاع الخاص خلال رمضان

مع التأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم، ساعات العمل في القطاع الخاص خلال شهر #رمضان المبارك.

وأوضحت أن ساعات العمل 6 ساعات خلال الشهر الكريم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.