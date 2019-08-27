السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم "حمدوك" قوائم مرشحيها للحكومة

أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ"حمدوك"، لاختيار وزراء حكومته.
بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام
أكملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لـ"حمدوك"، لاختيار وزراء حكومته.