فيديو ياباني يشرح قصة "الصندوق" في خروج كارلوس غصن؟

بعدما أصابتهم الحيرة.. هذه رواية المحققين

لا تزال اليابان تُحاول معرفة الطريقة التي خرج بها الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان"، كارلوس غصن.. وفي هذا الإطار بثت وسائل إعلام يابانية، شريط فيديو تَخَيُّليًّا لكيفية وضع "غصن" في صندوق والطيران به إلى بيروت؛ وذلك طبقًا لما استنتجه محققون يابانيون.

وتنقل "العربية" عن وكالة "Bloomberg" الأمريكية للأنباء، أنه لو كان كارلوس غصن أطول من قامته البالغ طولها 167 سنتيمترًا؛ لما تمكّن من الفرار على ما يبدو؛ لأن الصندوق الذي طوى جسمه داخله كما الجنين في رحم الأم، صغير بالكاد وسعه.

ويشرح شريط فيديو بثته وسائل إعلام يابانية على مواقعها، كيف تم وضع "غصن" في الصندوق طبقًا لما استنتجه محققون يابانيون ما زالوا يسعوْن لمعرفة المزيد عن فراره بقطار من طوكيو إلى مدينة "أوساكا" البعيدة 506 كيلومترات، ومن مطارها تم نقله بطائرة خاصة إلى مطار إسطنبول، ثم بثانية توجهت به إلى بيروت المقرر أن يعقد فيها مؤتمرًا صحافيًّا عصر الأربعاء، يشرح فيه الذيول والملابسات.

ويضيف التقرير: اتضح أن المفتشين بمطار Kansai في مدينة أوساكا، لم يُجروا فحصًا بالأشعة على حقائب كبيرة في اليوم الذي كان مسافرًا فيه، ومنها الصندوق المخصص لآلة موسيقية الذي وُضع داخله.