قادمًا من النصر .. فراس البريكان فتحاوي بعقد يمتد لأربع سنوات

أنهت إدارة نادي الفتح مساء، اليوم الخميس، ممثلة برئيس النادي المهندس سعد العفالق إجراءات التوقيع رسميًا مع اللاعب فراس البريكان (مهاجم) قادمًا من نادي النصر بنظام شراء العقد والذي يمتد لأربعة مواسم.



ويعد “البريكان” من أبرز المهاجمين من خلال تمثيله للفريق الأول بنادي النصر ومشاركته مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم التمهيدية وكذلك مشاركته في بطولة كأس الخليج 2019.



جاء ذلك بتوصية من المدير الفني “يانييك فيريرا ” بعد متابعته للاعب وحرصه بالظفر بخدماته في الخانة التي يحتاج إليها.



من جهة أخرى عبّر “البريكان ” عن سعادته بارتداء شعار النموذجي والذي يعد من الأندية المميزة في كل الأصعدة، مؤكدًا أن البيئة التي يمتلكها النادي تساعد اللاعب على العطاء والتألق وأنه سيبذل قصارى جهده لتقديم المستوى الذي يرضي عشاق الفتح.



من جانب آخر قال نادي النصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل :"وافقت إدارة نادي النصر على بيع عقد اللاعب فراس البريكان لنادي الفتح" .