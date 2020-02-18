جامعة أم القرى تحذّر طلابها من استخدام دورات المياه!

مطالبات لمسؤوليها بضرورة حلّ مشكلة انقطاع المياه فورًا

فوجئ عدد من طلاب جامعة أم القرى بالعابدية، من وجود "ملصقات" على أبواب دورات المياه داخل أقسام الجامعة، تحذّرهم من استخدام دورات المياه، بسبب انقطاع الماء.



وبحسب الملصق: فإن الجامعة كتبت على بعض أبواب دورات المياه داخل الأقسام والكليات: إنه نظرًا لانقطاع الماء مؤقتًا؛ يرجى عدم استخدام دورات المياه.



وكشف عدد من الطلاب، في شكوى تلقتها "سبق"، أن عددًا من الكليات بما فيها كلية التربية بلا دورات مياه منذ صباح اليوم؛ إذ فوجئوا بإغلاق دورات المياه دون سابق إنذار.



وطالبوا المسؤولين في جامعة أم القرى بضرورة حلّ إشكالية انقطاع الماء عن الجامعة على وجه السرعة.