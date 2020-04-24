إجمالي وفيات "كورونا" في المملكة 127 .. ومكة في المقدمة بـ 53

المنطقة شهدت تسجيل 242 حالة إصابة جديدة اليوم

سجّلت مكة المكرمة اليوم، أربع حالات وفاة جديدة، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بمكة المكرّمة 53 حالة وفاة من أصل 127 حالة وفاة موزعة على محافظات المملكة ومناطقها كافة.

وسجّلت المنطقة 242 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ.

وبلغ إجمالي الحالات المسجّلة في مكة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم، 3623 حالة؛ منها 3146 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 424 حالة.