إحصائية "الجوازات".. وصول 859 ألف حاج للمملكة براً وبحراً وجواً

حتى أمس وبزيادة 82 ألفاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ (859.220) حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.



وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجاً , وعبر البحر (10.349) حاجاً، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي؛ بنسبة (11%).

