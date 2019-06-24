"الفيصل": دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي القطاع الرياضي تحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي

رفع خالص الشكر والتقدير لولاة الأمر على دعمهم اللامحدود

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -على ما يوليه من دعم واهتمام لمنسوبي القطاع الرياضي.

وقال الفيصل: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على ما يحظى به الرياضيون من دعم ورعاية واهتمام واستقباله -أيده الله- لمنسوبي القطاع الرياضي اليوم وتشرفهم بالسلام عليه تأكيدٌ لهذه الرعاية وتحفيز لبذل كل الجهود لخدمة الوطن الغالي".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - قد استقبل في قصر السلام بجدة اليوم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.