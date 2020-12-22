متحدث الحكومة الفرنسية: ماكرون ما زال يعاني من أعراض كورونا.. لكن حالته مستقرة

يخضع للحجر الصحي بمفرده في منتجع "لا لونتيرن" قرب قصر فرساي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أن بعض أعراض الإصابة بكوفيد-19، ما زالت جلية على الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لكن حالته العامة مستقرة.

ويخضع ماكرون للحجر الصحي بمفرده في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي الملكي، خارج العاصمة باريس.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي، إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا.