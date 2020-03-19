القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف

تصرفه أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

الجهات الامنية الرياض سناب شات

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 03:32 PM

تصرفه أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي

القبض على مشهور في "سناب شات" بعد تناوله مادة في علبة تنظيف

عبدالله البرقاوي

الرياض

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علمت "سبق" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب من مشاهير برنامج "سناب شات" بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.

وكان التصرف قد أثار استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.

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