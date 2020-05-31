"المسند" يكشف عن محافظة بالمملكة تسجّل "ثالث أعلى حرارة بالعالم"

قال: في هذه الأيام وفي معظم المناطق شروق مبكر للشمس وهو "أبكر شروق"

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأحساء سجّلت ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "على مستوى العالم ثالث أعلى درجة حرارة سُجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في #الأحساء 46.5م".

وأضاف: "في هذه الأيام وفي معظم المناطق شروق مبكر للشمس، وهو يمثل أبكر شروق على مدار السنة، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى نهاية الثلث الثاني من شهر يونيو".