الباحة.. إنقاذ حياة مريضة من نزف حاد لحمل إنبوبي في مستشفى القرى العام

خضعت لجراحة معقدة لفتح البطن للتنظيف واستئصال الأنبوب.. حالتها مستقرة

نجح بحمد الله فريق طبي في مستشفى القرى العام بمنطقة الباحة في إنقاذ حياة مريضة حضرت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، وكانت تعاني من نزف حاد بسبب حمل إنبوبي هاجر متمزق خارج الرحم وهبوط حاد في ضغط الدم .
وجرى على الفور استدعاء الفريق الطبي المتخصص وإدخال المريضة إلى غرفة العمليات، وقد خضعت لجراحة معقدة لفتح البطن للتنظيف واستئصال الأنبوب وهو ما تطلب توفير دم ونقله أثناء العمل الجراحي .

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وحالة المريضة حالياً مستقرة ولله الحمد.

فريق طبي مستشفى القرى العام الباحة

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16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441 04:09 PM

خضعت لجراحة معقدة لفتح البطن للتنظيف واستئصال الأنبوب.. حالتها مستقرة

الباحة.. إنقاذ حياة مريضة من نزف حاد لحمل إنبوبي في مستشفى القرى العام

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نجح بحمد الله فريق طبي في مستشفى القرى العام بمنطقة الباحة في إنقاذ حياة مريضة حضرت إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، وكانت تعاني من نزف حاد بسبب حمل إنبوبي هاجر متمزق خارج الرحم وهبوط حاد في ضغط الدم .
وجرى على الفور استدعاء الفريق الطبي المتخصص وإدخال المريضة إلى غرفة العمليات، وقد خضعت لجراحة معقدة لفتح البطن للتنظيف واستئصال الأنبوب وهو ما تطلب توفير دم ونقله أثناء العمل الجراحي .

وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وحالة المريضة حالياً مستقرة ولله الحمد.

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