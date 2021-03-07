إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 117 مليونًا

الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضررًا

أظهرت بيانات مجمّعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابات به حول العالم ارتفع إلى 117 مليونًا؛ بينما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و599 ألف حالة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" الأمريكي؛ فإن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 92 مليونًا و575 ألفًا و803 حالات حتى الآن.

يُذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند ثم البرازيل.