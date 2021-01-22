استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.المركز الوطني للأرصاد نجران
تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.