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تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.