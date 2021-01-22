استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.

المركز الوطني للأرصاد نجران

0

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:04 PM

تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 614

نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد نجران

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021