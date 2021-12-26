"خطاك السو".. تغريدات حب وتهنئة بنجاح العملية الجراحية للأمير أحمد بن فهد

"تويتر" ضج بعبارات الحب والتقدير لنائب أمير الشرقية والتمنيات بدوام الصحة

بعبارات التهنئة الممزوجة بالفرحة العارمة، والدعاء بالشفاء العاجل، بارك عدد وافر من الشخصيات العامة للأمير أحمد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

وتفصيلاً، ضمت قائمة المهنئين عددًا من رجال الأعمال والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين وغيرهم، الذين أكدوا عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" أن سعادتهم بنجاح العملية الجراحية للأمير أحمد بن فهد، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى، لا توصف، متمنين له موفور الصحة والعافية.

وعكست تغريدات المهنئين كم الحب والتقدير اللذين يكنهما الكثيرون لشخص الأمير أحمد، الذي عُرف بقربه من جميع أهالي ومسؤولي المنطقة الشرقية خاصة، ومناطق السعودية عامة.

وقال عبدالهادي درزي الشمري، رئيس المجلس البلدي لأمانة الشرقية، في تغريدة نشرها في حسابه موجهًا حديثه إلى الأمير أحمد: "الحمد لله على سلامتك سمو الأمير، ولا بأس طهور إن شاء الله، وأجر وعافية... حفظكم الله ورعاكم".

أما مريم اليحيا، مديرة جمعية مشاعل الخير، فركزت على حجم الحب الذي يتمتع به الأمير أحمد، وقالت: "من الصباح، وحالات الواتس والسناب وتويتر كلها صور ودعوات للأمير أحمد بن فهد. هذه المحبة الحقيقية لا تُطلب، لا تُمنح، ولا تُهدى.. هي فقط تحدث".

وفي حسابه، قال وليد الفراج، المذيع الرياضي رئيس تحرير برنامج "أكشن مع وليد" على إم بي سي: "ألف سلامات للأمير العزيز أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، بعد العملية الجراحية التي كانت ناجحة، ولله الحمد والمنة. قدامك العافية يا سمو الأمير".

أما عوضة الزهراني، مدير وكالة وصال للدعاية والإعلان، فقال مخاطبًا الأمير أحمد: "خطاك السو.. جمع الله لك الأجر والعافية".

وبفرحة كبيرة قال عبدالرحمن بن فهد المقبل، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، واحفظه عضدًا وسندًا لأمير المنطقة الشرقية وأهلها. والحمد لله على سلامته". فيما قال عبداللطيف عبدالرحمن الملحم في تغريدة، نشرها في حسابه بتويتر: "الحمد لله على سلامتك. أجر وعافية".

وبالفرحة نفسها غرد محمد البكر، المعلق الرياضي نائب رئيس تحرير جريدة اليوم سابقًا: "ألف لا بأس عليك سمو الأمير، وطهور بإذن الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمُن عليك بالصحة والعافية، وأن يشفيك ويعافيك ويحميك من كل شر".

وسارع الإعلامي طلال الغامدي بتهنئة الأمير أحمد على نجاح العملية الجراحية، وقال في تغريدته: "الحمد لله على سلامة الأمير أحمد.. وقدامه العافية يا رب".

وجاءت تغريدة ياسر القحطاني عفوية، وخاطب فيها الأمير أحمد: "الحمد لله على سلامتك، وخارج من الشر يا (أبو فيصل)، لا بأس وطهور بإذن الله".

وبسعادة واضحة قال محمد الدعيع، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا: "الحمد لله على سلامتك يا (أبو فيصل)، وأسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بدوام الصحة والعافية. طهور إن شاء الله".

وجاءت تغريدة مهدي المزارقة، المدير العام للقطاع الشرقي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مفعمة بالحب، وقال: "الحمد لله على السلامة، وما تشوف شر يا (أبو فيصل)".

أما مذود جديع اللغيصم فقال موجهًا حديثه للأمير أحمد: "الحمد لله على سلامتكم سيدي".