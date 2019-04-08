برعاية "القصبي".. الرياض تستضيف 30 خبيرًا من 16 دولة بمنتدى "سلامة المنتجات"

تنظمه "المواصفات" ويشارك فيه ممثلو عدد من المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية

يرعى وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المنتدى السعودي لسلامة المنتجات، الذي تنظّمه هيئة المواصفات بفندق الريتزكارلتون في مدينة الرياض، خلال الفترة من 12- 13 شعبان 1440هـ الموافق 17- 18 أبريل 2019م.

وأوضحت هيئة المواصفات أن هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020؛ لرفع مستوى جودة وسلامة المنتجات والخدمات في السوق السعودي؛ بما يضمن تعزيز سلامة المستهلك؛ إذ تستهدف الهيئة من خلال هذا المنتدى وضعَ الإطار المستقبلي لسلامة المنتجات في المملكة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وسوف يتضمن المنتدى عددًا من التجارب الإقليمية والدولية في مجال سلامة المنتجات؛ من خلال 31 ورقة عمل؛ حيث يشارك في هذا المنتدى أكثر من 30 خبيرًا من 16 دولة حول العالم، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المعنية.

يتناول المنتدى السعودي لسلامة المنتجات عدة محاور رئيسية منها: نظام سلامة المنتجات في المملكة والخليج، وأنظمة الإنذار السريع عن المنتجات غير الآمنة في الأسواق، والتشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات، إضافة إلى التجارب الإقليمية والعالمية في مراقبة الأسواق وتقييم المخاطر، وكذلك تطوير اللوائح والمعايير الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات.

ودعت هيئة المواصفات جميع المهتمين والمختصين للمشاركة في أعمال هذا المنتدى؛ باعتباره فرصة مواتية للاطلاع على العديد من التجارب المحلية والخليجية والدولية المميزة في مجال سلامة المنتجات من القطاعين الحكومي والخاص.