‏عبر اتفاقية مع "وادي دوت كوم".. طيران ناس يمنح عملاءه مزايا تسويقية

ضمن الخطة الاستراتيجية لتوسيع شراكات برنامج الولاء للناقل الجوي

أعلن ‏"طيران ناس"، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في المملكة، ‏عن توقيع "ناسمايلز" برنامج الولاء اتفاقية شراكة جديدة مع wadi.com"، أحد أبرز مواقع التسوق الإلكتروني في المنطقة، ليستفيد منها كل متسوق عبر الموقع من جمع نقاط سمايلز‏، وذلك تماشياً مع خطة توسيع الشراكات التي يعمل عليها "ناسمايلز" برنامج الولاء من طيران ناس، لمنح أعضاء البرنامج مزايا حصرية ومكافآت قيّمة.

وتهدف هذه الشراكة إلى مكافأة عضو "ناسمايلز" من خلال جمع نقطة سمايلز لكل 10 ريالات يدفعها مقابل مشترياته مع "wadi.com"، حيث يعتبر أحد أهم وجهات التسوق المفضلة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية والذي يلبي جميع احتياجات المتسوقين.

وتعدّ قيمة النقاط في برنامج الولاء "ناسمايلز"، من بين الأعلى والأكثر شفافية ضمن برامج الولاء لشركات الطيران في المنطقة،‏ وتم تصميم هذا البرنامج لمكافأة المسافرين مقابل كل رحلة يسافرون بها على متن طيران ناس، حيث يمكن جمع ‏واستبدال نقاط سمايلز من خلال حجز الرحلات، واختيار المقعد المفضل أو وجبة الطعام المفضلة، وشراء الأمتعة الزائدة، أو ‏الاسترخاء في صالات الضيافة في أحد المطارات المختارة ضمن شبكة طيران ناس‎.‎

ويمكن الانضمام إلى برنامج ناسمايلز بكل سهولة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني nasmiles.flynas.com، أو تطبيق الهواتف الذكية، والاستمتاع بجمع النقاط واستبدالها مع طيران ناس.