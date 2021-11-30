"الصحة": تسجيل 32 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 28 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.