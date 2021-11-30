"الصحة": تسجيل 32 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 28 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 549752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 28 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 538913 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8836 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 40 حالة.