"العبد العالي": معظم حالات كورونا الحرجة تتماثل للشفاء والوفيات متدنية

لوجود مختصين وكوادر مؤهلة مع وجود البروتوكولات الدقيقه لكيفية التعامل معها

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن معظم حالات فيروس كورونا الحرجة والتي تتلقى العناية المركزة تتماثل للشفاء والعافية.

جاء ذلك ردًا عن سؤال حول عدد الحالات الحرجة التي تعلن وهل تنتهي بالوفاة أم تتماثل للشفاء فقال: "الحالات التي يتم تقديم الرعاية لها في العناية المركزة والحرجة تتم من خلال تدخلات طبية بإشراف مختصين وكوادر مؤهلة مع وجود البروتوكلات الدقيقه لكيفية التعامل مع هذه الحالات وإعطائها كامل العناية والاهتمام مما يثمر دائمًا أن معظمها يتماثل للشفاء والعافية ويعود تدريجيا لتلقي مستوى عناية أقل.

ولفت الدكتور العبد العالي إلى أن نسبة من الحالات تسجل فيها الوفيات والتي نعلنها دائمًا بكل شفافية ووضوح وقال: "الحمد لله لاتزال النسب عمومًا من الوفيات من هذا الفيروس في المملكة في حدود متدنية" .

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد الموافق 2020/05/17م، فقد بلغ عدد الحالات الحرجة 202 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.