مقاتلات التحالف تدمر 3 منصات حوثية لإطلاق الصواريخ في حجة

استهدفت تجمعًا للمتمردين

دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ في مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عبس شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

أفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مقاتلات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ، في منطقة بحيص ومزرعة القحوم ومزارع الجر، في مديرية عبس.

وأضاف أن المقاتلات دمرت منصتي إطلاق صواريخ باليستية، ومنصة ثالثة لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وبين الموقع أن المقاتلات بغارات استهدفت أخرى تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مزرعة الهمداني، جنوبي المديرية ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.