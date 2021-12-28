السعودية تحظر لحوم الدواجن والبيض من مقاطعة روسية.. لهذا السبب

بعد ظهور إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة

حظرت السعودية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة "ستافروبول" ( Stavropol ) بجهورية روسيا الاتحادية.

وتلقت الغرف التجارية السعودية خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء، المشار فيه إلى التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ، التي تفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة ستافروبول؛ وصدر قرار الهيئة القاضي بفرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المقاطعة المذكورة .

وتتفشى حالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ( HPAI ) في الدواجن في دول أوروبية عدة في الشتاء الحالي، ولا تزال إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من المرض هذا الشتاء. وحدثت أولى حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في الدواجن هذا العام في الدنمارك والسويد ومناطق في روسيا، كما أن المملكة المتحدة أعلنت تضررها من المرض .