"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة

الهيئة كثّفت عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين

وجّهت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دعوتها لجميع أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت إشارة للأحكام الواردة في المادة (40) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي وتعديلاته التي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وتم تمديدها بإقرار في تاريخ 2/ 2/ 1439هـ، مشيرة إلى قرب انتهاء المدة، حيث إن المادة 23 من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

وأكدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، إذ قامت بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

وبيّنت أن بإمكان الأعضاء التواصل والاطلاع على جميع معلومات الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244)، متمنية لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.