525 ألف معلم ومعلمة يعودون إلى مدارسهم بمختلف المناطق

إبتسام الشهري: لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لبناء جيل الوطن

يعود اليوم 525 ألف معلم ومعلمة إلى مدارسهم بمختلف مناطق المملكة.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم إبتسام الشهري؛ يعود 525 ألفاً من زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات؛ لنستكمل معهم رحلة التعليم عن بُعد لخدمة الطالب والطالبة، متجاوزين التحديات لبناء جيل الوطن.

وكانت قنوات وزارة التعليم ''عين'' قد أحاطت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بأن اليوم الأحد، سيشهد تحديث القنوات بهدف رفع جودة البث لديها.

وأكّدت "عين" ضرورة إعادة ضبط القنوات مرة أخرى على التردد نفسه بقمر عرب سات 12437 عمودي.