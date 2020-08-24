من النفور إلى القبول.. هكذا غيّر "كورونا" نظرة الأمريكيين للمنتقبات

في السابق كانت تعاني من التحديق أو ترى في أعينهم نظرة كراهية تجاهها

يبدو أن كل شيء اختلف مع جائحة فيروس كورونا في العالم؛ ومنها التغييرات التي أحدثها الفيروس على صور النساء المسلمات المنتقبات وقبولهن في المجتمع، بحسب مجلة "فانيتي فير" الأمريكية.

وقال التقرير الأمريكي: إن كورونا جلب للنساء المسلمات المنتقبات القبول في المجتمع الأمريكي بعد أن كان النقاب وغطاء الوجه لافتاً للنظر، وفي بعض الأحيان كان يجلب لهن المشاكل من قبل بعض الأشخاص العنصريين.

وقالت امرأة مسلمة منتقبة إن الوضع مع جائحة كورونا اختلف كثيراً؛ حيث إنها في السابق كانت تعاني من التحديق من قبل الناس أو ترى في أعينهم نظرة كراهية تجاهها، في حين بات الوضع حالياً طبيعياً لحد كبير ومقبول بما فيها في الأسواق ومختلف المواقع العامة.

وذكرت امرأة مسلمة من منطقة بالتيمور، أن النقاب كان ينفّر معظم الناس، وينظرون إليه أنه أمر غير ضروري، وبعضهم يرونه مخيفاً أو متشدداً وقمعياً، وهو ما كان يُشعرها بالعزلة وعدم الارتياح في الأماكن العامة على عكس الوضع الحالي؛ حيث باتت بعد انتشار فيروس كورونا لا تخشى الخروج بالنقاب فلم يعد لافتاً أو منفراً، على حد قولها.

وقالت أمريكية أخرى مسلمة إنها كانت تتحمل التحديق وأسئلة من حولها عن النقاب في الماضي، والآن أصبح النقاب وأقنعة الوجه أمراً مقبولاً؛ حيث إن الجميع يستخدمه بأشكال مختلفة وأصبح رمزاً للأمان.