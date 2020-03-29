قفزة قياسية جديدة بإسبانيا .. 838 وفاة و6549 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة

حصيلة الوفيات تتجاوز 6500 حالة وعدد الإصابات قفز إلى 78797 حالة

لليوم الثاني على التوالي، شهدت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الأحد، ارتفاعاً قياسياً، وتجاوزت 6.5 ألف شخص.

وأكّدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في إسبانيا ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 838 حالة وفاة جديدة، من 5690 إلى 6528.

ووفق "رويترز" ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ أمس من 72248 حتى 78797 حالة.

وجاء ذلك بعد يوم من تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في إسبانيا خلال يوم؛ ما كان يعد قفزة قياسية في حصيلة ضحايا الفيروس.