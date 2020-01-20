ما بين "مذبحة نيوزيلندا" و"جريمة مأرب".. ما الفارق بين العملَيْن الإرهابيَّيْن؟

حادثان غادران راح ضحيتهما عشرات المصلين الأبرياء

إن من العسير على القارئ أن يجد فارقًا واضحًا بين مذبحة كريستشيرش الإرهابية التي جرت في مسجدَيْن بنيوزيلندا، والعمل الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه المليشيا الحوثية في مسجد في معسكر "مأرب"؛ فكلاهما عملان إرهابيان غادران؛ أوقعا عشرات الشهداء دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، وعصمة الدماء داخلها.

ربما يجد القارئ والمتابع فارقًا، هو أن مَن قام بمذبحة نيوزيلندا إرهابي بغيض، يناصب الإسلام والمسلمين العداء البيِّن، ويرفع شعارات النازيين الجدد؛ لذا قد تكون دوافعه بالرغم من جنونها منطقية لمن هم على شاكلته، إلا أن مرتكبي جريمة "مأرب" يحسبون أنفسهم على الإسلام والمسلمين، ويتشدقون بالدفاع عنه، ورفع رايته، مدعومين من نظام الملالي الذي يحكم بلدًا يُدعى الجمهورية الإسلامية؛ وهو ما يثير الاستغراب والاشمئزاز.

وربما كذلك يتبيَّن للقارئ أن العملَيْن استهدفا مصلين أبرياء عزلاً، يؤدون صلاتهم في سكينة؛ ففي نيوزيلندا كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، وأوقع الإرهابي فيهم 50 قتيلاً، بينما في مأرب كانوا يؤدون صلاة المغرب قبل أن تمتد إليهم أيادي الإرهاب الغادرة؛ لتسلب 80 حياة، وترمل نساء، وتيتِّم أطفالاً، غير عابئة بشيء، يحركها فقط مشاعر الكراهية والبغضاء، ويغذيها التلذذ بالقتل والانتقام.

ولا شك، فقد تجردت المليشيا الحوثية من كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتنصلت من القيم والمعتقدات الإسلامية؛ لتحقق لنفسها انتصارًا زائفًا على أنقاض المصلين المسلمين، وإشباعًا لرغبات نظام الملالي الإرهابي التوسعي.. وكما هي عادة المليشيا، لا تحفظ ودًّا، ولا تصون عهدًا.