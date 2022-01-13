"التحالف": تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي وقتل 340 عنصرًا في مأرب والبيضاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.
كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.
تنفيذ 53 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال آخر 24 ساعة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة، مؤكداً أن استهدافات مأرب دمرت 18 آلية عسكرية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 220 عنصراً.
كما أعلن " التحالف" تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في البيضاء آخر 24 ساعة، وقال، إن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات ومقتل أكثر من 120 عنصراً.