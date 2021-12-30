أحدهم أَعَدَّ لهم منزلًا والآخر قام بنقلهم.. ضبط 9 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بعسير

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعد منزلًا لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بنقلهم، وضُبِط داخل المنزل (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كُلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.