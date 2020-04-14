"اعتنوا بأنفسكم ".. رسالة إنسانية من واجهة سفارة السعودية لدى بلجيكا

شكرت مقدمي الرعاية الصحية في بادرة تضامن حملت معاني إيجابية

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا، رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل، في بادرة تضامن حملت معاني جميلة وإيجابية في طياتها.

وقالت الرسالة "اعتنوا بأنفسكم، وشكراً لمقدمي الرعاية الصحية، ومعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".

جدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريقاً مهماً وهو فرانكلين روزفلت، وعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.