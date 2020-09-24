التحقيق مع بنك فرنسي تواطأ في جرائم ضد الإنسانية بالسودان

ارتكبت بين عامي 2002 و2008 في دارفور

فتحت فرنسا تحقيقًا بحق المصرف الفرنسي "بي أن بي باريبا" في قضية تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في السودان، بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اليوم (الخميس).

وأكد مصدر قضائي فتح التحقيق في 26 أغسطس (آب) في محكمة باريس لاتهام المصرف بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وإبادة وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بعد نحو عام من شكوى قدمها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان وتسعة ناشطين سودانيين، وفقًا لـ "فرانس 24".

ويتهم المدعون المصرف الأول في أوروبا بعدم احترام الحصار، الذي فرض على نظام الرئيس عمر البشير، الذي أطيح به عام 2019.

واعتبر المدعون أن المصرف متواطئ في جرائم ارتكبت بين عامي 2002 و2008 في منطقة دارفور، التي شهدت حربًا أهلية خلفت أكثر من 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.