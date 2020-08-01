427 حالة تعافٍ من كورونا خلال 24 ساعة بمدن ومحافظات مكة

تتقدمها العاصمة المقدسة بـ 160 ثم جدة 92 وثالثًا الطائف 74 حالة

سجلت مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة 427 حالة تعافٍ من فيروس كورونا آخر 24 ساعة .

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر انفوجرافيك حول حالات التعافي من كورونا في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة أن العاصمة المقدسة جاءت في مقدمة حالات التعافي بـ 160 حالة ثم جدة 92 حالة تعافٍ وثالثًا الطائف 74 حالة .

وتراوحت باقي حالات التعافي موزعة ما بين مدن المنطقة 18 حالة تعافٍ إلى حالتي تعافٍ ولله الحمد .