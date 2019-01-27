الهلال يواجه بيراميدز المصري ودّيًّا في شهر مارس

أعلن نادي الهلال توصُّله إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز المصري لأجراء لقاء ودي في شهر مارس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.



وقال الحساب الرسمي للهلال على "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًّا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.

يذكر أن بيراميدز مملوك لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ حيث يحتلّ المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.