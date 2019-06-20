النظام السوري يواصل جرائمه في إدلب.. مقتل 14 مدنياً بينهم 7 أطفال بغارات جوية

استهدف قرى وبلدات في منطقة منزوعة السلاح

قُتل 14 مدنياً بينهم سبعة أطفال ومسعفان يعملان لدى منظمة إنسانية محلية اليوم (الخميس)، جراء غارات نفذها النظام السوري على مناطق عدة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ"فرانس برس"، أن الغارات استهدفت بلدات وقرى عدة في محافظة إدلب، تديرها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وتتواجد فيها فصائل أخرى أقل نفوذاً.

وأضاف أن الغارات تسببت في مقتل 14 مدنياً، بينهم سبعة أطفال وامرأتان ومسعفان.

ومن جهته، شاهد مصور متعاون مع "فرانس برس" سيارة الإسعاف المستهدفة في مدينة معرة النعمان، وهي تتبع لمنظمة بنفسج الإنسانية المحلية.

وذكر المصور أن مسعفين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عملوا على نقل مسعف جريح من طاقم عمل بنفسج، كان داخل سيارة الإسعاف.

وتخضع محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه بعد.