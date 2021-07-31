أمطار غزيرة على صبيا مصحوبة برياح تقتلع الأشجار والهناجر

"المدني" يدعو الجميع إلى الحذر واتخاذ كل التدابير والاحتياطات

تشهد منطقة جازان حاليًا أجواء متقلبة؛ حيث اجتاحت موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة محافظةَ صبيا؛ حيث اقتلعت عددًا من الأشجار واللوحات والهناجر الشينكو.

من جانبها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصًا على سلامتهم.

وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة؛ داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.