مدير فرع وزارة الموارد البشرية بعسير يستقبل القنصل العام الهندي

تزامناً مع زيارة سفير جمهورية الهند لدى المملكة

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، بمقر الفرع بأبها، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية الهند بجدة، محمد شاهد عالم، والوفد المرافق له.

ويأتي ذلك، تزامناً مع زيارة سفير جمهورية الهند لدى المملكة، الدكتور أوصاف سعيد، للمنطقة .

جرى خلال الاستقبال، بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الأمور المتعلقة بالشأن العمالي.