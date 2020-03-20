"مدني ميسان" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل

وصل إليه رغم وعورة المنطقة وكثافة الضباب

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ شخص سقط من قمة جبل إبراهيم بالقريع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: بعدما تلقت عمليات 911 البلاغ في الساعة (22:20) من مساء أمس، انطلفت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦٠٠ م عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

وأضاف: ترجل رجال الإنقاذ واستطاعوا الوصول إلى الشخص المصاب وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر ١٧ عاماً.

وأردف: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب قبل تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.