"كدسة" يزور "تقنية الطائف" ويُناقش احترازات كورونا

عقد اجتماعاً مع عميد ووكلاء الكلية

زار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، فيصل بن عقيل كدسة، كلية التقنية بمحافظة الطائف.

كما عقد اجتماعاً مع عميد الكلية المهندس حمد بن محمد القاسم ووكلاء الكلية، ناقش فيه سير العمل في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة جائحة كورونا.

واستمع إلى شرح كامل من عميد الكلية والوكلاء حول الجهود المبذولة حيال ذلك، وسير العملية التدريبية في ظل هذه الظروف.

إثر ذلك، أجرى "كدسة" جولة على الأقسام التقى فيها المتدربين، ضمن برنامج المواد العملية حيث حثهم على الاجتهاد ومتابعة ما يقدم لهم من تدريب.

من جهةٍ أخرى، حضر مدير عام التدريب التقني والمهني، الاجتماع الدوري لمجلس الكلية، بحضور أعضاء المجلس، حيث وجه شكره لكل العاملين في الكلية لما وجده من عمل دؤوب وجهد واضح للارتقاء بالعملية التدريبية.

حضر الاجتماع والجولة وكيل الكلية للتدريب خالد الغامدي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة خالد المالكي.