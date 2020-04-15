البحرين تعلن 143 إصابة جديدة بـ"كورونا".. تخطت الألف حالة قائمة

إجمالي حالات التعافي 663 شخصاً بعد تماثل 15 شخصاً للشفاء

أفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 143 إصابة جديدة بـ"كورونا"، فيما سجلت 15 حالة تعافٍ إضافية.

ووفق صحيفة "الوطن" البحرينية، يصبح إجمالي عدد الحالات القائمة 1001، وإجمالي عدد حالات التعافي 663 شخصاً.

ويوجد في العناية المركزة حتى الآن ثلاث حالات فيما توجد 998 حالة مستقرة، بينما أجرت الوزارة 726547 فحصاً طبياً حتى الآن.