في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.



