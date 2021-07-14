في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.


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14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 10:29 PM

في أولى ودياته.. الشباب يضرب أوروبا بالثمانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى ودياته في معسكر الخارجي في إسبانيا بثمانية أهداف نظيفة أمام فريق أوروبا، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وجاءت أهداف الشباب عن طريق ايغالو "هدفين" وسيبا وايغور ومهند عسيري "هدفين" ونواف العابد وعبد الله الجوعي.


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