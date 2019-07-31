رئيس المجلس البلدي بحبونا يكرِّم رئيس الخدمات ومساعده

كرّم رئيس المجلس البلدي بمحافظة حبونا دواس آل عامر؛ رئيس قسم الخدمات سالم آل بحري؛ ومساعده علي سالم آل سعد؛ وذلك بحضور رئيس البلدية صالح حسن آل عمر.

يأتي التكريم تقديراً لما يبذلانه من جهودٍ في أداء كل الأعمال التي تُسند إليهما، ولاهتمامهما ومتابعتهما المستمرة في الإصحاح البيئي والرقابة على المحال والمطاعم والأسواق لما فيه تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.